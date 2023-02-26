Лаврентий (Илларион) Игнатов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаврентий (Илларион) Игнатов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Сын: Григорий (Илларионов)

Мать ребёнка: Татьяна Еремеева

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Работа или профессия
1834
дворовой человек
Рождение ребёнка
01.10.1837

Сын: Андрей Лаврентиев

Мать ребёнка: Татьяна Еремеева

сельцо Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Место жительства
До 1858
Смерть
Неизвестно
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