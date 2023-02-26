Лаврентий (Илларион) Игнатов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: Татьяна Еремеева
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Работа или профессия
1834
дворовой человек
Рождение ребёнка
01.10.1837
Сын: Андрей Лаврентиев
Мать ребёнка: Татьяна Еремеева
сельцо Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Место жительства
До 1858
Смерть
Неизвестно