Крылов Василий Сергеевич
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.11.1896
Рождение ребёнка
25.02.1911
Дочь: Анна Васильевна
Мать ребёнка: Крылова Матрона Антоновна
Рождение ребёнка
01.06.1912
Дочь: Клавдия Васильевна
Мать ребёнка: Крылова Матрона Антоновна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно