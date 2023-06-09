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Крылов Василий Сергеевич

Место рождения

Днепр, Дніпропетровська область

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Днепр, Дніпропетровська область
Бракосочетание
03.11.1896

Жена: Крылова Матрона Антоновна

Рождение ребёнка
25.02.1911

Дочь: Анна Васильевна

Мать ребёнка: Крылова Матрона Антоновна

Рождение ребёнка
01.06.1912

Дочь: Клавдия Васильевна

Мать ребёнка: Крылова Матрона Антоновна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно