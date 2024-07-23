Колосова Дарья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
д. Большой Лычной Починок
Рождение ребёнка
1887
Отец ребёнка: Колосов Василий Александрович
д. Большой Лычной Починок Верхнеентальского с/с
Рождение ребёнка
1896
Сын: Колосов Георгий Васильевич
Отец ребёнка: Колосов Василий Александрович
д. Большой Лычной Починок
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Августа Васильевна
Отец ребёнка: Колосов Василий Александрович
д. Большой Лычной Починок
Рождение ребёнка
1904
Сын: Колосов Никифор Васильевич
Отец ребёнка: Колосов Василий Александрович
д. Большой Лычной Починок
Рождение ребёнка
1905
Отец ребёнка: Колосов Василий Александрович
д. Большой Лычной Починок
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Колосов Василий Александрович
д. Большой Лычной Починок
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Антонина Васильевна
Отец ребёнка: Колосов Василий Александрович
д. Большой Лычной Починок
Рождение ребёнка
1914
Сын: Колосов Виктор Васильевич
Отец ребёнка: Колосов Василий Александрович
д. Большой Лычной Починок
Смерть
Неизвестно