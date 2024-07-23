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Колосова Дарья Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосов Василий Александрович

д. Большой Лычной Починок
Рождение ребёнка
1887

Сын: Колосов Яков Васильевич

Отец ребёнка: Колосов Василий Александрович

д. Большой Лычной Починок Верхнеентальского с/с
Рождение ребёнка
1896

Сын: Колосов Георгий Васильевич

Отец ребёнка: Колосов Василий Александрович

д. Большой Лычной Починок
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Августа Васильевна

Отец ребёнка: Колосов Василий Александрович

д. Большой Лычной Починок
Рождение ребёнка
1904

Сын: Колосов Никифор Васильевич

Отец ребёнка: Колосов Василий Александрович

д. Большой Лычной Починок
Рождение ребёнка
1905

Сын: Колосов Флор Васильевич

Отец ребёнка: Колосов Василий Александрович

д. Большой Лычной Починок
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Колосов Василий Александрович

д. Большой Лычной Починок
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Антонина Васильевна

Отец ребёнка: Колосов Василий Александрович

д. Большой Лычной Починок
Рождение ребёнка
1914

Сын: Колосов Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Колосов Василий Александрович

д. Большой Лычной Починок
Смерть
Неизвестно

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