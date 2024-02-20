Самара (Пругло) Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСамара (Пругло) Мария Андреевна

Самара (Пругло) Мария Андреевна

avatar

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое

Дата рождения

1917

Дата смерти

12.08.1988

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Пругло Андрей Захарович

Мать: Пругло Домникия Леонтьевна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Бракосочетание
1939

Муж: Самара Николай Васильевич

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
21.01.1950

Сын: Самара Володимир Николаевич

Отец ребёнка: Самара Николай Васильевич

Вербове
Смерть
12.08.1988
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close