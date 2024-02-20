Самара (Пругло) Мария Андреевна
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Дата рождения1917
Дата смерти12.08.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Бракосочетание
1939
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
21.01.1950
Сын: Самара Володимир Николаевич
Отец ребёнка: Самара Николай Васильевич
Вербове
Смерть
12.08.1988