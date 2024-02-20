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Самара Николай Васильевич

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Место рождения

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое

Дата рождения

19.08.1915

Дата смерти

24.09.1987

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1915

Отец: Самара Василий Моисеевич

Мать: Самара Евдокия Филипповна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Бракосочетание
1939

Жена: Самара Мария Андреевна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
21.01.1950

Сын: Самара Володимир Николаевич

Мать ребёнка: Самара Мария Андреевна

Вербове
Военная награда
06.04.1985
УССР Запорожская обл.,Пологовский р-н с.Вербовое
Приказом МО СССР награжден орденом «Отечественной войны» 2-й ст. ЦАМО РФ , Ф - шк-53,ящ-14,запись-81
Смерть
24.09.1987
село Вербове
Похороны
Неизвестно
Вербове
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