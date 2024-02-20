Самара Николай Васильевич
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Дата рождения19.08.1915
Дата смерти24.09.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1915
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Бракосочетание
1939
Жена: Самара Мария Андреевна
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
21.01.1950
Сын: Самара Володимир Николаевич
Мать ребёнка: Самара Мария Андреевна
Вербове
Военная награда
06.04.1985
УССР Запорожская обл.,Пологовский р-н с.Вербовое
Приказом МО СССР награжден орденом «Отечественной войны» 2-й ст. ЦАМО РФ , Ф - шк-53,ящ-14,запись-81
Смерть
24.09.1987
село Вербове
Похороны
Неизвестно
Вербове