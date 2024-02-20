Пругло (Шаповал) Домникия Леонтьевна
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
1883
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
1901
Сын: Пругло Афанасий Андреевич
Отец ребёнка: Пругло Андрей Захарович
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
Рождение ребёнка
18.01.1903
Дочь: Ищенко Татьяна Андреевна
Отец ребёнка: Пругло Андрей Захарович
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
29.06.1904
Отец ребёнка: Пругло Андрей Захарович
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
Рождение ребёнка
23.02.1908
Отец ребёнка: Пругло Андрей Захарович
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
Рождение ребёнка
17.12.1909
Дочь: Сидорська Анна Андреевна
Отец ребёнка: Пругло Андрей Захарович
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
17.12.1911
Дочь: Мария Андреевна
Отец ребёнка: Пругло Андрей Захарович
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
17.12.1911
Отец ребёнка: Пругло Андрей Захарович
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
16.06.1913
Дочь: Мария Андреевна
Отец ребёнка: Пругло Андрей Захарович
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Самара Мария Андреевна
Отец ребёнка: Пругло Андрей Захарович
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
30.06.1921
Дочь: Ксения Андреевна
Отец ребёнка: Пругло Андрей Захарович
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
30.06.1921
Дочь: Анна Андреевна
Отец ребёнка: Пругло Андрей Захарович
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
25.08.1923
Отец ребёнка: Пругло Андрей Захарович
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
01.05.1926
Отец ребёнка: Пругло Андрей Захарович
УССР Запорожская обл.,Пологовский р-н Вербовский с/с, с.Вербовое
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Вербове