Пругло (Шаповал) Домникия Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПругло (Шаповал) Домникия Леонтьевна

Пругло (Шаповал) Домникия Леонтьевна

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Шаповалов Леонтий Максимович

Мать: Шаповалова Евфимия Ивановна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
1901

Сын: Пругло Афанасий Андреевич

Отец ребёнка: Пругло Андрей Захарович

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
Рождение ребёнка
18.01.1903

Дочь: Ищенко Татьяна Андреевна

Отец ребёнка: Пругло Андрей Захарович

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
29.06.1904

Сын: Пругло Петр Андреевич

Отец ребёнка: Пругло Андрей Захарович

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
Рождение ребёнка
23.02.1908

Сын: Пругло Яков Андреевич

Отец ребёнка: Пругло Андрей Захарович

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
Рождение ребёнка
17.12.1909

Дочь: Сидорська Анна Андреевна

Отец ребёнка: Пругло Андрей Захарович

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
17.12.1911

Дочь: Мария Андреевна

Отец ребёнка: Пругло Андрей Захарович

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
17.12.1911

Сын: Пругло Иван Андреевич

Отец ребёнка: Пругло Андрей Захарович

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
16.06.1913

Дочь: Мария Андреевна

Отец ребёнка: Пругло Андрей Захарович

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Самара Мария Андреевна

Отец ребёнка: Пругло Андрей Захарович

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
30.06.1921

Дочь: Ксения Андреевна

Отец ребёнка: Пругло Андрей Захарович

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
30.06.1921

Дочь: Анна Андреевна

Отец ребёнка: Пругло Андрей Захарович

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
25.08.1923

Сын: Пругло Иван Андреевич

Отец ребёнка: Пругло Андрей Захарович

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
01.05.1926

Сын: Пругло Василий Андреевич

Отец ребёнка: Пругло Андрей Захарович

УССР Запорожская обл.,Пологовский р-н Вербовский с/с, с.Вербовое
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пругло Андрей Захарович

Смерть
Неизвестно
Вербове
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close