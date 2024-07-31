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Абрамов Александр Иванович

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Место рождения

Шумбут, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1957

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957

Отец: Абрамов Иван Дмитриевич

Мать: Абрамова (Давыдова) Клавдия Иосифовна

Шумбут, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абрамова -

Место жительства
Неизвестно
Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юлия Александровна

Мать ребёнка: Абрамова -

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Александровна

Мать ребёнка: Абрамова -

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: -

Мать ребёнка: Абрамова -

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