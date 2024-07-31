Абрамов Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения1957
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Абрамова -
Место жительства
Неизвестно
Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юлия Александровна
Мать ребёнка: Абрамова -
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Александровна
Мать ребёнка: Абрамова -
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: -
Мать ребёнка: Абрамова -