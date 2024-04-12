Кашарин Владимир Васильевич
Место рождения
Дата рождения1951
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951
Мать: Кашарина Мария Давыдовна
Рождение ребёнка
1969
Сын: Кашарин Валерий Владимирович
Мать ребёнка: Лузина А
Рождение ребёнка
30.09.1979
Дочь: Кашарина Евгения Владимировна
Мать ребёнка: Лузина А
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лузина А
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности