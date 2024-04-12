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Кашарин Владимир Васильевич

Место рождения

Владивосток, Владивостокский, Приморский край

Дата рождения

1951

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1923 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951

Отец: не указан

Мать: Кашарина Мария Давыдовна

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
1969

Сын: Кашарин Валерий Владимирович

Мать ребёнка: Лузина А

Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
30.09.1979

Дочь: Кашарина Евгения Владимировна

Мать ребёнка: Лузина А

Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лузина А

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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