Аверьянов Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАверьянов Михаил Иванович

Аверьянов Михаил Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1915

Дата смерти

28.10.1973

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1915

Отец: Аверьянов Иоанн Гавриилов

Мать: Аверьянова (Коноплёва) Мария Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аверьянова (Кусочкова) Зинаида (Зиновья) Ивановна

Рождение ребёнка
08.02.1937

Дочь: Недомолкина (Аверьянова) Тамара Михайловна

Мать ребёнка: Аверьянова (Кусочкова) Зинаида (Зиновья) Ивановна

Рождение ребёнка
25.12.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аверьянова (Кусочкова) Зинаида (Зиновья) Ивановна

Рождение ребёнка
24.03.1948

Дочь: Цимбалистова (Аверьянова) Галина Михайловна

Мать ребёнка: Аверьянова (Кусочкова) Зинаида (Зиновья) Ивановна

Кировский, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
02.10.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аверьянова (Кусочкова) Зинаида (Зиновья) Ивановна

Кировский, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
28.10.1973

Мы используем куки для улучшения работы сайта.