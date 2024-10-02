Аверьянов Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.1915
Дата смерти28.10.1973
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1915
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.02.1937
Рождение ребёнка
25.12.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Аверьянова (Кусочкова) Зинаида (Зиновья) Ивановна
Рождение ребёнка
24.03.1948
Дочь: Цимбалистова (Аверьянова) Галина Михайловна
Мать ребёнка: Аверьянова (Кусочкова) Зинаида (Зиновья) Ивановна
Рождение ребёнка
02.10.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Аверьянова (Кусочкова) Зинаида (Зиновья) Ивановна
Смерть
28.10.1973