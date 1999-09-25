Аверьянова (Кусочкова) Зинаида (Зиновья) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аверьянова (Кусочкова) Зинаида (Зиновья) Ивановна

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Место рождения

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область

Дата рождения

18.06.1914

Дата смерти

25.09.1999

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1914

Отец: Кусачков (Кусочков) Иван Ермолаевич

Мать: Кусочкова Кусочкина Мария Евдокимовна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аверьянов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
08.02.1937

Дочь: Недомолкина (Аверьянова) Тамара Михайловна

Отец ребёнка: Аверьянов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
25.12.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аверьянов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
24.03.1948

Дочь: Цимбалистова (Аверьянова) Галина Михайловна

Отец ребёнка: Аверьянов Михаил Иванович

Кировский, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
02.10.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аверьянов Михаил Иванович

Кировский, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
25.09.1999
Кировский, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
похоронена с мужем Михаилом Ивановичем на кладбище ​пос. Новинский, Камызякский район, Астраханская область 45.868572° 48.145563° ближе к правому дальнему углу. На том же кладбище лежит ее брат Аверья... Показать все

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