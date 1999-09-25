Аверьянова (Кусочкова) Зинаида (Зиновья) Ивановна
Место рождения
Дата рождения18.06.1914
Дата смерти25.09.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1914
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.02.1937
Дочь: Недомолкина (Аверьянова) Тамара Михайловна
Отец ребёнка: Аверьянов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
25.12.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Аверьянов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
24.03.1948
Дочь: Цимбалистова (Аверьянова) Галина Михайловна
Отец ребёнка: Аверьянов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
02.10.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Аверьянов Михаил Иванович
Смерть
25.09.1999
похоронена с мужем Михаилом Ивановичем на кладбище пос. Новинский, Камызякский район, Астраханская область 45.868572° 48.145563° ближе к правому дальнему углу. На том же кладбище лежит ее брат Аверья... Показать все