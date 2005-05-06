Коваль (Гаранова) Татьяна Станиславовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.10.1954
Дата смерти06.05.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1954
Рождение ребёнка
13.06.1975
Дочь: Завьялова Елена Владимировна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
10.09.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сенченко Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
09.04.1986
Сын: Коваль Вячеслав Николаевич
Отец ребёнка: не указан
Смерть
06.05.2005