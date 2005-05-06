Коваль (Гаранова) Татьяна Станиславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коваль (Гаранова) Татьяна Станиславовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.10.1954

Дата смерти

06.05.2005

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1954

Отец: Геранов Станислав Петрович

Мать: Геранова Надежда Григорьевна

Рождение ребёнка
13.06.1975

Дочь: Завьялова Елена Владимировна

Отец ребёнка: не указан

Армавир, город Армавир, Краснодарский край
Рождение ребёнка
10.09.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сенченко Владимир Николаевич

Армавир, город Армавир, Краснодарский край
Рождение ребёнка
09.04.1986

Сын: Коваль Вячеслав Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Армавир, город Армавир, Краснодарский край
Смерть
06.05.2005
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