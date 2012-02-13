Ужакова (Колтышева) Таисья Лазаревна
Место рождения
Дата рождения08.09.1929
Дата смерти13.02.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1929
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.06.1953
Сын: Корякин Сергей Леонидович
Отец ребёнка: Корякин Леонид Николаевич
Рождение ребёнка
07.01.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ужаков Александр Васильевич
Смерть
13.02.2012