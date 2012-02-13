Ужакова (Колтышева) Таисья Лазаревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ужакова (Колтышева) Таисья Лазаревна

Место рождения

Межборное, Притобольный муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

08.09.1929

Дата смерти

13.02.2012

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1929

Отец: Колтышев Илларион Павлович

Мать: Колтышева Афимья Поликарповна

Межборное, Притобольный муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ужаков Александр Васильевич

Рождение ребёнка
18.06.1953

Сын: Корякин Сергей Леонидович

Отец ребёнка: Корякин Леонид Николаевич

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
07.01.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ужаков Александр Васильевич

Курган, город Курган, Курганская область
Смерть
13.02.2012
Курган, город Курган, Курганская область

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