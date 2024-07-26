Варлаков Родион Иванович Около 1783 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Варлаков Родион Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1783 ст.

Дата смерти

1845

Пол

Мужской

Добавил:

ЛО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783 ст.

Отец: Варлаков Иван Васильевич

Мать: Варлакова Фекла Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варлакова Евдокия Спиридоновна

Рождение ребёнка
18.10.1803 ст.

Сын: Варлаков Лука Родионович

Мать ребёнка: Варлакова Евдокия Спиридоновна

Вилкино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Метрическая книга Кислянского села Кирилловской церкви за 1803 год // ОГАОО Фонд № 173, опись № 11, дело № 306, Лист 64об.
Рождение ребёнка
26.08.1809 ст.

Дочь: (Варлакова) Наталья Родионовна

Мать ребёнка: Варлакова Евдокия Спиридоновна

Вилкино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Метрическая книга Челябинского заказа Кислянского села Кирилловской церкви за 1809 год // ОГАОО Фонд № 173, опись № 11, дело № 468, Лист 28.
Рождение ребёнка
09.01.1811 ст.

Дочь: (Варлакова) Анна Родионовна

Мать ребёнка: Варлакова Евдокия Спиридоновна

Вилкино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Метрическая книга села Кислянского Кирилловской церкви за 1811 год // ОГАОО Фонд № 173, опись № 11, дело № 516, Лист 1об.
Рождение ребёнка
Около 1816 ст.

Дочь: Показаньева (Варлакова) Татьяна Родионовна

Мать ребёнка: Варлакова Евдокия Спиридоновна

Вилкино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1819 ст.

Сын: Варлаков Александр Родионович

Мать ребёнка: Варлакова Евдокия Спиридоновна

Вилкино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1820 ст.

Дочь: (Варлакова) Агафья Родионовна

Мать ребёнка: Варлакова Евдокия Спиридоновна

Вилкино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Смерть
1845
Вилкино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Ревизская сказка 15 июля 1850 г.

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