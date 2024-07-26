Варлаков Родион Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1783 ст.
Дата смерти1845
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.10.1803 ст.
Мать ребёнка: Варлакова Евдокия Спиридоновна
Метрическая книга Кислянского села Кирилловской церкви за 1803 год // ОГАОО Фонд № 173, опись № 11, дело № 306, Лист 64об.
Рождение ребёнка
26.08.1809 ст.
Дочь: (Варлакова) Наталья Родионовна
Мать ребёнка: Варлакова Евдокия Спиридоновна
Метрическая книга Челябинского заказа Кислянского села Кирилловской церкви за 1809 год // ОГАОО Фонд № 173, опись № 11, дело № 468, Лист 28.
Рождение ребёнка
09.01.1811 ст.
Дочь: (Варлакова) Анна Родионовна
Мать ребёнка: Варлакова Евдокия Спиридоновна
Метрическая книга села Кислянского Кирилловской церкви за 1811 год // ОГАОО Фонд № 173, опись № 11, дело № 516, Лист 1об.
Рождение ребёнка
Около 1816 ст.
Дочь: Показаньева (Варлакова) Татьяна Родионовна
Мать ребёнка: Варлакова Евдокия Спиридоновна
Рождение ребёнка
Около 1819 ст.
Сын: Варлаков Александр Родионович
Мать ребёнка: Варлакова Евдокия Спиридоновна
Рождение ребёнка
Около 1820 ст.
Дочь: (Варлакова) Агафья Родионовна
Мать ребёнка: Варлакова Евдокия Спиридоновна
Смерть
1845
Ревизская сказка 15 июля 1850 г.