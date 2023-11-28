Варлакова Евдокия Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варлакова Евдокия Спиридоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1781 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1804 ст.

Сын: Варлаков Лука Родионович

Отец ребёнка: Варлаков Родион Иванович

Вилкино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1809 ст.

Дочь: Екатерина Родионовна

Отец ребёнка: Варлаков Родион Иванович

Вилкино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1811 ст.

Дочь: Анна Родионовна

Отец ребёнка: Варлаков Родион Иванович

Вилкино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1816 ст.

Дочь: Татьяна Родионовна

Отец ребёнка: Варлаков Родион Иванович

Вилкино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1819 ст.

Сын: Варлаков Александр Родионович

Отец ребёнка: Варлаков Родион Иванович

Вилкино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1820 ст.

Дочь: Агафья Родионовна

Отец ребёнка: Варлаков Родион Иванович

Вилкино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варлаков Родион Иванович

Смерть
Неизвестно
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