Варлакова Евдокия Спиридоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1781 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1804 ст.
Отец ребёнка: Варлаков Родион Иванович
Рождение ребёнка
Около 1809 ст.
Дочь: Екатерина Родионовна
Отец ребёнка: Варлаков Родион Иванович
Рождение ребёнка
Около 1811 ст.
Дочь: Анна Родионовна
Отец ребёнка: Варлаков Родион Иванович
Рождение ребёнка
Около 1816 ст.
Дочь: Татьяна Родионовна
Отец ребёнка: Варлаков Родион Иванович
Рождение ребёнка
Около 1819 ст.
Сын: Варлаков Александр Родионович
Отец ребёнка: Варлаков Родион Иванович
Рождение ребёнка
Около 1820 ст.
Дочь: Агафья Родионовна
Отец ребёнка: Варлаков Родион Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно