Жесткова (Щаева-Климушкина) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жесткова (Щаева-Климушкина) Евдокия Ивановна

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

12.03.1870

Дата смерти

После 1923

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1870

Отец: Щаев-Климушкин Иван Прохорович

Мать: Щаева (Климушкина) Матрёна Герасимовна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
13.03.1870
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
15.02.1891

Муж: Жестков Иван Платонович

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
02.11.1891

Дочь: (Жесткова) Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Жестков Иван Платонович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.08.1893

Сын: Жестков Константин Иванович

Отец ребёнка: Жестков Иван Платонович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.01.1895

Дочь: (Жесткова) Мелания Ивановна

Отец ребёнка: Жестков Иван Платонович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.03.1896

Сын: Жестков Николай Иванович

Отец ребёнка: Жестков Иван Платонович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.07.1898

Сын: Жестков Илья Иванович

Отец ребёнка: Жестков Иван Платонович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.07.1899

Сын: Жестков Владимир Иванович

Отец ребёнка: Жестков Иван Платонович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.09.1900

Дочь: (Жесткова) Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Жестков Иван Платонович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.10.1901

Дочь: (Жесткова) Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Жестков Иван Платонович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.11.1902

Сын: Жестков Кузьма Иванович

Отец ребёнка: Жестков Иван Платонович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.10.1904

Сын: Жестков Андрей Иванович

Отец ребёнка: Жестков Иван Платонович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.10.1906

Сын: Жестков Алексей Иванович

Отец ребёнка: Жестков Иван Платонович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.08.1908

Дочь: (Жесткова) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Жестков Иван Платонович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.10.1910

Дочь: (Жесткова) Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Жестков Иван Платонович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.03.1912

Сын: Жестков Василий Иванович

Отец ребёнка: Жестков Иван Платонович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.02.1914

Дочь: (Жесткова) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Жестков Иван Платонович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1923

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