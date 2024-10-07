Жесткова (Щаева-Климушкина) Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рождения12.03.1870
Дата смертиПосле 1923
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Дочь: (Жесткова) Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Жестков Иван Платонович
Сын: Жестков Константин Иванович
Отец ребёнка: Жестков Иван Платонович
Дочь: (Жесткова) Мелания Ивановна
Отец ребёнка: Жестков Иван Платонович
Отец ребёнка: Жестков Иван Платонович
Отец ребёнка: Жестков Иван Платонович
Сын: Жестков Владимир Иванович
Отец ребёнка: Жестков Иван Платонович
Дочь: (Жесткова) Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Жестков Иван Платонович
Дочь: (Жесткова) Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Жестков Иван Платонович
Отец ребёнка: Жестков Иван Платонович
Отец ребёнка: Жестков Иван Платонович
Отец ребёнка: Жестков Иван Платонович
Дочь: (Жесткова) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Жестков Иван Платонович
Дочь: (Жесткова) Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Жестков Иван Платонович
Отец ребёнка: Жестков Иван Платонович
Дочь: (Жесткова) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Жестков Иван Платонович