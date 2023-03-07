Демидова (Иевлева) Прасковья
Место рождения
Дата рождения21.10.1869
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1869
Отец: Иевлевъ Артемій
Мать: Иевлева Евдокія
Рождение ребёнка
1889
Сын: Демидовъ Степанъ
Отец ребёнка: Демидовъ Алексей
Рождение ребёнка
23.03.1890
Сын: Демидовъ Гаврила
Отец ребёнка: Демидовъ Алексей
Рождение ребёнка
15.11.1891
Сын: Демидовъ Петръ
Отец ребёнка: Демидовъ Алексей
Рождение ребёнка
06.02.1894
Сын: Демидовъ Дмитрий
Отец ребёнка: Демидовъ Алексей
Рождение ребёнка
28.12.1896
Дочь: Демидова Анисья
Отец ребёнка: Демидовъ Алексей
Рождение ребёнка
01.08.1898
Сын: Демидовъ Василий
Отец ребёнка: Демидовъ Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Демидовъ Алексей