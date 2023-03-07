Демидова (Иевлева) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДемидова (Иевлева) Прасковья

Демидова (Иевлева) Прасковья

avatar

Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

21.10.1869

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1869

Отец: Иевлевъ Артемій

Мать: Иевлева Евдокія

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1889

Сын: Демидовъ Степанъ

Отец ребёнка: Демидовъ Алексей

Рождение ребёнка
23.03.1890

Сын: Демидовъ Гаврила

Отец ребёнка: Демидовъ Алексей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.11.1891

Сын: Демидовъ Петръ

Отец ребёнка: Демидовъ Алексей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.02.1894

Сын: Демидовъ Дмитрий

Отец ребёнка: Демидовъ Алексей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.12.1896

Дочь: Демидова Анисья

Отец ребёнка: Демидовъ Алексей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.08.1898

Сын: Демидовъ Василий

Отец ребёнка: Демидовъ Алексей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Демидовъ Алексей

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close