Максин Афанасий Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максин Афанасий Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1758

Дата смерти

Около 1817

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Максин Василий Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1805

Дочь: Мелихова Анастасия Афанасьевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Около 1817