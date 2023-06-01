Максин Афанасий Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1758
Дата смертиОколо 1817
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1801
Сын: Максин Василий Афанасьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1805
Дочь: Мелихова Анастасия Афанасьевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Около 1817