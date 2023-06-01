Мелихова (Максина) Анастасия Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805
Отец: Максин Афанасий Кузьмич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.05.1821
Дочь: Миронова Пелагея Илларионовна
Отец ребёнка: Мелихов Илларион Георгиевич
Рождение ребёнка
Около 1824
Сын: Мелихов Савелий Илларионович
Отец ребёнка: Мелихов Илларион Георгиевич
Рождение ребёнка
Около 1827
Сын: Мелихов Иван Илларионович
Отец ребёнка: Мелихов Илларион Георгиевич
Рождение ребёнка
Около 1832
Сын: Мелихов Иван Илларионович
Отец ребёнка: Мелихов Илларион Георгиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно