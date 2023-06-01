Мелихова (Максина) Анастасия Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мелихова (Максина) Анастасия Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: Максин Афанасий Кузьмич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.05.1821

Дочь: Миронова Пелагея Илларионовна

Отец ребёнка: Мелихов Илларион Георгиевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Мелихов Савелий Илларионович

Отец ребёнка: Мелихов Илларион Георгиевич

Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Мелихов Иван Илларионович

Отец ребёнка: Мелихов Илларион Георгиевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Мелихов Иван Илларионович

Отец ребёнка: Мелихов Илларион Георгиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мелихов Илларион Георгиевич

Смерть
Неизвестно
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