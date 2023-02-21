Панарин Борис Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Панарин Петр Захарович
Мать: Панарина Мария Осиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефимова Наталья Борисовна
Мать ребёнка: Панарина Нелли Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корбут Лилия Борисовна
Мать ребёнка: Панарина Нелли Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Панарина Нелли Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно