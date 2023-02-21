Панарин Борис Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панарин Борис Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Панарин Петр Захарович

Мать: Панарина Мария Осиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефимова Наталья Борисовна

Мать ребёнка: Панарина Нелли Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корбут Лилия Борисовна

Мать ребёнка: Панарина Нелли Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панарин Сергей Борисович

Мать ребёнка: Панарина Нелли Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панарина Нелли Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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