Панарина (Стенина) Нелли Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПанарина (Стенина) Нелли Григорьевна

Панарина (Стенина) Нелли Григорьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панарин Борис Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефимова Наталья Борисовна

Отец ребёнка: Панарин Борис Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панарин Сергей Борисович

Отец ребёнка: Панарин Борис Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корбут Лилия Борисовна

Отец ребёнка: Панарин Борис Петрович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close