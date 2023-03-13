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Якоб Роза Линусовна
Якоб Роза Линусовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1934
Пол
Женский
Отец
Якоб Линус Павлович
Мать
Якоб Мария Ивановна
1905 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934
Отец:
Якоб Линус Павлович
Мать:
Якоб Мария Ивановна
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