Якоб Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1931
Сын: Якоб Иван Линусович
Отец ребёнка: Якоб Линус Павлович
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Якоб Роза Линусовна
Отец ребёнка: Якоб Линус Павлович
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Якоб Мария Линусовна
Отец ребёнка: Якоб Линус Павлович
Рождение ребёнка
03.09.1939
Отец ребёнка: Якоб Линус Павлович
Рождение ребёнка
1942
Отец ребёнка: Якоб Линус Павлович
Смерть
Неизвестно