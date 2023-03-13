Якоб Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якоб Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1931

Сын: Якоб Иван Линусович

Отец ребёнка: Якоб Линус Павлович

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Якоб Роза Линусовна

Отец ребёнка: Якоб Линус Павлович

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Якоб Мария Линусовна

Отец ребёнка: Якоб Линус Павлович

Рождение ребёнка
03.09.1939

Сын: Якоб Никодим Линусович

Отец ребёнка: Якоб Линус Павлович

Рождение ребёнка
1942

Сын: Якоб Михаил Линусович

Отец ребёнка: Якоб Линус Павлович

Смерть
Неизвестно
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