Калачев Андрей Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калачев Андрей Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: Калачев Василий Петрович

Мать: Калачева Марья Григорьева

Рождение ребёнка
1777

Сын: Калачев Яков (Iов) Андреевич

Мать ребёнка: Калачева Ульяна Алексеева

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Белослюдова Евдокия Андреева

Мать ребёнка: Калачева Ульяна Алексеева

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Анна Андрева

Мать ребёнка: Калачева Ульяна Алексеева

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Колчина Марья Андрева

Мать ребёнка: Калачева Ульяна Алексеева

Рождение ребёнка
1786

Сын: Калачев Прохор Андреев

Мать ребёнка: Калачева Ульяна Алексеева

Рождение ребёнка
1793

Сын: Калачев Афанасий Андреевич

Мать ребёнка: Калачева Ульяна Алексеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калачева Ульяна Алексеева

Работа или профессия
Неизвестно
казак (драгун)
Место жительства
Неизвестно
Смоленский, Быстроистокский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно