Калачев Андрей Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Рождение ребёнка
1777
Сын: Калачев Яков (Iов) Андреевич
Мать ребёнка: Калачева Ульяна Алексеева
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Белослюдова Евдокия Андреева
Мать ребёнка: Калачева Ульяна Алексеева
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Анна Андрева
Мать ребёнка: Калачева Ульяна Алексеева
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Колчина Марья Андрева
Мать ребёнка: Калачева Ульяна Алексеева
Рождение ребёнка
1786
Мать ребёнка: Калачева Ульяна Алексеева
Рождение ребёнка
1793
Сын: Калачев Афанасий Андреевич
Мать ребёнка: Калачева Ульяна Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
казак (драгун)
Место жительства
Неизвестно
Смоленский, Быстроистокский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно