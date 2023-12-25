Калачев Василий Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1702
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702
Отец: Калачев Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1733
Мать ребёнка: Калачева Марья Григорьева
Рождение ребёнка
1751
Мать ребёнка: Калачева Марья Григорьева
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Марья? Васильевна
Мать ребёнка: Калачева Марья Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
драгун
Место жительства
Неизвестно
Смоленский, Быстроистокский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно