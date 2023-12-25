Калачев Василий Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калачев Василий Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1702

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702

Отец: Калачев Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1733

Сын: Калачев Семен Васильев

Мать ребёнка: Калачева Марья Григорьева

Рождение ребёнка
1751

Сын: Калачев Андрей Васильев

Мать ребёнка: Калачева Марья Григорьева

Рождение ребёнка
1754

Дочь: Марья? Васильевна

Мать ребёнка: Калачева Марья Григорьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калачева Марья Григорьева

Работа или профессия
Неизвестно
драгун
Место жительства
Неизвестно
Смоленский, Быстроистокский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
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