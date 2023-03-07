Яков Маркелов
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смерти28.04.1887
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.04.1884
Жена: Стефанида Тимофеева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Военная служба
1884
уволенный в запас рядовой 80-го резервного пехотного батальона
Рождение ребёнка
1885
Сын: Николай Яковлев
Мать ребёнка: Стефанида Тимофеева
Смерть
28.04.1887
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Юшковском кладбище