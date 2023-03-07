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Яков Маркелов

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Место рождения

Сельцо, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1857

Дата смерти

28.04.1887

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1847 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Сельцо, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
23.04.1884

Жена: Стефанида Тимофеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Военная служба
1884
уволенный в запас рядовой 80-го резервного пехотного батальона
Рождение ребёнка
1885

Сын: Николай Яковлев

Мать ребёнка: Стефанида Тимофеева

Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
28.04.1887
Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Юшковском кладбище
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