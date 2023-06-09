Немирова (Мешинникова) Елена Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Немирова (Мешинникова) Елена Григорьевна

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Григорий Иванович Мешинников

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
23.07.1788 ст.

Муж: Немиров Лука Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.03.1789 ст.

Сын: Немиров Алексей Лукич

Отец ребёнка: Немиров Лука Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
26.01.1792 ст.

Дочь: Немирова Мария Лукинична

Отец ребёнка: Немиров Лука Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.03.1794 ст.

Сын: Немиров Алексей Лукич

Отец ребёнка: Немиров Лука Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область