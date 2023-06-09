Немирова (Мешинникова) Елена Григорьевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Григорий Иванович Мешинников
Мать: не указана
Бракосочетание
23.07.1788 ст.
Рождение ребёнка
10.03.1789 ст.
Отец ребёнка: Немиров Лука Иванович
Рождение ребёнка
26.01.1792 ст.
Дочь: Немирова Мария Лукинична
Отец ребёнка: Немиров Лука Иванович
Рождение ребёнка
13.03.1794 ст.
Отец ребёнка: Немиров Лука Иванович
Смерть
Неизвестно