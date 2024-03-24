Степанида Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Брагин Андрей Петрович
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Брагин Андрей Петрович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Брагина Ефимия Андреевна
Отец ребёнка: Брагин Андрей Петрович
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Анна Андреевна
Отец ребёнка: Брагин Андрей Петрович
Смерть
Неизвестно