Степанида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанида Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Сын: Брагин Петр Андреевич

Отец ребёнка: Брагин Андрей Петрович

Рождение ребёнка
1842

Сын: Брагин Федор Андреевич

Отец ребёнка: Брагин Андрей Петрович

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Брагина Ефимия Андреевна

Отец ребёнка: Брагин Андрей Петрович

Рождение ребёнка
1950

Дочь: Анна Андреевна

Отец ребёнка: Брагин Андрей Петрович

Смерть
Неизвестно
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