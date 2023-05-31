Онуфриева (Нагач) Нина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Нагач Сергей Антонович
Мать: Нагач Клавдия Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Онуфриев Алексей Иванович
Отец ребёнка: Онуфриев Иван Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Онуфриев Владимир Иванович
Отец ребёнка: Онуфриев Иван Петрович
Бракосочетание
Неизвестно