Онуфриева (Нагач) Нина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Онуфриева (Нагач) Нина Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Нагач Сергей Антонович

Мать: Нагач Клавдия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Онуфриев Алексей Иванович

Отец ребёнка: Онуфриев Иван Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Онуфриев Владимир Иванович

Отец ребёнка: Онуфриев Иван Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Онуфриев Иван Петрович