Онуфриев Иван Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОнуфриев Иван Петрович

Онуфриев Иван Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Онуфриев Алексей Иванович

Мать ребёнка: Онуфриева Нина Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Онуфриев Владимир Иванович

Мать ребёнка: Онуфриева Нина Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Онуфриева Нина Сергеевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close