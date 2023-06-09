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Осип Парфениев

Место рождения

Абакумово, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Парфений Иванов

Мать: Марфа Иванова

Абакумово, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Анастасия Иосифова

Мать ребёнка: Наталья Васильева

Абакумово, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Мария Иосифова

Мать ребёнка: Наталья Васильева

Абакумово, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Татьяна Иосифова

Мать ребёнка: Наталья Васильева

Абакумово, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Васильева

Смерть
Неизвестно