Осип Парфениев
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Парфений Иванов
Мать: Марфа Иванова
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Анастасия Иосифова
Мать ребёнка: Наталья Васильева
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Мария Иосифова
Мать ребёнка: Наталья Васильева
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Татьяна Иосифова
Мать ребёнка: Наталья Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Васильева
Смерть
Неизвестно