князь Стародубский Андрей Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1330
Дата смертиОколо 1380
ПолМужской
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1330
Отец: Князь Стародубский Федор Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1372
Сын: Стародубский Фёдор Андреевич
Мать ребёнка: Стародубская N.N.
Стародуб, Стародубское Удельное Княжество Великое Княжество Владимирское
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Князь Пожарский Василий Андреевич
Мать ребёнка: Стародубская N.N.
Работа или профессия
Неизвестно
с 1363 по 1380 титул: Князь Стародубский
Смерть
Около 1380