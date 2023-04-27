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князь Стародубский Андрей Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1330

Дата смерти

Около 1380

Пол

Мужской

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1330

Отец: Князь Стародубский Федор Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1372

Сын: Стародубский Фёдор Андреевич

Мать ребёнка: Стародубская N.N.

Стародуб, Стародубское Удельное Княжество Великое Княжество Владимирское
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Князь Пожарский Василий Андреевич

Мать ребёнка: Стародубская N.N.

Работа или профессия
Неизвестно
с 1363 по 1380 титул: Князь Стародубский
Смерть
Около 1380