Стародубская (Стародубская) N.N. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стародубская (Стародубская) N.N.

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СФ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1372

Сын: Стародубский Фёдор Андреевич

Отец ребёнка: Князь Стародубский Андрей Федорович

Стародуб, Стародубское Удельное Княжество Великое Княжество Владимирское
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Князь Пожарский Василий Андреевич

Отец ребёнка: Князь Стародубский Андрей Федорович

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