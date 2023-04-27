Стародубская (Стародубская) N.N.
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1372
Сын: Стародубский Фёдор Андреевич
Отец ребёнка: Князь Стародубский Андрей Федорович
Стародуб, Стародубское Удельное Княжество Великое Княжество Владимирское
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Князь Пожарский Василий Андреевич
Отец ребёнка: Князь Стародубский Андрей Федорович