Цапелкина Ксения Михайлова
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.02.1888
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
24.08.1891
Отец ребёнка: Цепелкин Иван Андреев
Рождение ребёнка
17.01.1893
Дочь: Анастасия Иванова
Отец ребёнка: Цепелкин Иван Андреев
Рождение ребёнка
25.06.1894
Дочь: Марфа Иванова
Отец ребёнка: Цепелкин Иван Андреев
Рождение ребёнка
28.05.1896
Отец ребёнка: Цепелкин Иван Андреев
Рождение ребёнка
11.10.1897
Сын: Цепелкин Яков Иванов
Отец ребёнка: Цепелкин Иван Андреев
Рождение ребёнка
17.10.1899
Отец ребёнка: Цепелкин Иван Андреев
Рождение ребёнка
05.10.1901
Отец ребёнка: Цепелкин Иван Андреев
Рождение ребёнка
11.01.1904
Дочь: Татьяна Иоаннова
Отец ребёнка: Цепелкин Иван Андреев
Рождение ребёнка
08.04.1907
Сын: Цапелкин Александр Иванович
Отец ребёнка: Цепелкин Иван Андреев
Рождение ребёнка
29.08.1909
Дочь: Наталия Иванова
Отец ребёнка: Цепелкин Иван Андреев
Рождение ребёнка
27.10.1911
Отец ребёнка: Цепелкин Иван Андреев
Рождение ребёнка
27.10.1914
Дочь: Параскева Иванова
Отец ребёнка: Цепелкин Иван Андреев
Смерть
Неизвестно