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Цапелкина Ксения Михайлова

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Место рождения

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
26.02.1888

Муж: Цепелкин Иван Андреев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
24.08.1891

Сын: Цепелкин Пётр Иоаннов

Отец ребёнка: Цепелкин Иван Андреев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.01.1893

Дочь: Анастасия Иванова

Отец ребёнка: Цепелкин Иван Андреев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.06.1894

Дочь: Марфа Иванова

Отец ребёнка: Цепелкин Иван Андреев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.05.1896

Сын: Цепелкин Никита Иванов

Отец ребёнка: Цепелкин Иван Андреев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.10.1897

Сын: Цепелкин Яков Иванов

Отец ребёнка: Цепелкин Иван Андреев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.10.1899

Сын: Цепелкин Андрей Иванов

Отец ребёнка: Цепелкин Иван Андреев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.10.1901

Сын: Цепелкин Сергей Иванович

Отец ребёнка: Цепелкин Иван Андреев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.01.1904

Дочь: Татьяна Иоаннова

Отец ребёнка: Цепелкин Иван Андреев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.04.1907

Сын: Цапелкин Александр Иванович

Отец ребёнка: Цепелкин Иван Андреев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.08.1909

Дочь: Наталия Иванова

Отец ребёнка: Цепелкин Иван Андреев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.10.1911

Сын: Цепелкин Стефан Иванов

Отец ребёнка: Цепелкин Иван Андреев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.10.1914

Дочь: Параскева Иванова

Отец ребёнка: Цепелкин Иван Андреев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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