Веткин Николай Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1915
Дата смерти28.10.1992
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.10.1958
Дочь: Мошкова Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Веткина Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
30.11.1961
Дочь: Смирнова Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Веткина Ольга Николаевна
Смерть
28.10.1992