Веткин Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веткин Николай Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1915

Дата смерти

28.10.1992

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.10.1958

Дочь: Мошкова Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Веткина Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
30.11.1961

Дочь: Смирнова Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Веткина Ольга Николаевна

Смерть
28.10.1992
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