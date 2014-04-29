Веткина Ольга Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.1923
Дата смерти29.04.2014
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.10.1958
Дочь: Мошкова Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Веткин Николай Александрович
Рождение ребёнка
30.11.1961
Дочь: Смирнова Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Веткин Николай Александрович
Смерть
29.04.2014