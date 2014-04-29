Веткина Ольга Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веткина Ольга Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1923

Дата смерти

29.04.2014

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.10.1958

Дочь: Мошкова Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Веткин Николай Александрович

Рождение ребёнка
30.11.1961

Дочь: Смирнова Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Веткин Николай Александрович

Смерть
29.04.2014
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