Шмакова Евдокия Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШмакова Евдокия Ефимовна

Шмакова Евдокия Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1865 ст.

Дочь: Сеткова Клеопатра Семеновна

Отец ребёнка: Шмаков Семен Григорьевич

Юрьево, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1871 ст.

Сын: Шмаков Павел Семенович

Отец ребёнка: Шмаков Семен Григорьевич

Юрьево, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1873 ст.

Сын: Шмаков Иван Семенович

Отец ребёнка: Шмаков Семен Григорьевич

Юрьево, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1876 ст.

Сын: Шмаков Павел Семенович

Отец ребёнка: Шмаков Семен Григорьевич

Юрьево, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1878 ст.

Дочь: Белугина Анна Семеновна

Отец ребёнка: Шмаков Семен Григорьевич

Юрьево, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1881 ст.

Сын: Шмаков Андрей Семенович

Отец ребёнка: Шмаков Семен Григорьевич

Юрьево, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1883 ст.

Сын: Шмаков Григорий Семенович

Отец ребёнка: Шмаков Семен Григорьевич

Юрьево, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1888 ст.

Дочь: Шмакова Пелагея Семеновна

Отец ребёнка: Шмаков Семен Григорьевич

Юрьево, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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