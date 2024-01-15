Шмакова Евдокия Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1865 ст.
Дочь: Сеткова Клеопатра Семеновна
Отец ребёнка: Шмаков Семен Григорьевич
Рождение ребёнка
1871 ст.
Отец ребёнка: Шмаков Семен Григорьевич
Рождение ребёнка
1873 ст.
Отец ребёнка: Шмаков Семен Григорьевич
Рождение ребёнка
1876 ст.
Отец ребёнка: Шмаков Семен Григорьевич
Рождение ребёнка
1878 ст.
Дочь: Белугина Анна Семеновна
Отец ребёнка: Шмаков Семен Григорьевич
Рождение ребёнка
1881 ст.
Отец ребёнка: Шмаков Семен Григорьевич
Рождение ребёнка
1883 ст.
Сын: Шмаков Григорий Семенович
Отец ребёнка: Шмаков Семен Григорьевич
Рождение ребёнка
1888 ст.
Дочь: Шмакова Пелагея Семеновна
Отец ребёнка: Шмаков Семен Григорьевич
Смерть
Неизвестно