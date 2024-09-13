Салманова Любовь Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Салманова Лукерья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мустыгин Андрей
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нисковских Олег
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Салманов Василий
Рождение ребёнка
01.04.1959
Сын: Салманов Виталий Васильевич
Отец ребёнка: Салманов Василий
Смерть
Неизвестно