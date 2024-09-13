Салманова Любовь Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салманова Любовь Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Салманова Лукерья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мустыгин Андрей

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нисковских Олег

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Салманов Василий

Рождение ребёнка
01.04.1959

Сын: Салманов Виталий Васильевич

Отец ребёнка: Салманов Василий

Смерть
Неизвестно

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