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Салманов Виталий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1959

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1959

Отец: Салманов Василий

Мать: Салманова Любовь Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Салманова Алена Витальевна

Мать ребёнка: Салманова (Журавлева) Вера Дмитриевна

Рождение ребёнка
10.03.1978

Дочь: Салманова Юлия Витальевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
26.10.1991

Дочь: Гоняева (Салманова) Анастасия Витальевна

Мать ребёнка: Салманова (Журавлева) Вера Дмитриевна

Лаша, Гродненский район, Гродненская область
Смерть
Неизвестно

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