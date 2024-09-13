Салманов Виталий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.04.1959
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1959
Отец: Салманов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Салманова Алена Витальевна
Мать ребёнка: Салманова (Журавлева) Вера Дмитриевна
Рождение ребёнка
10.03.1978
Дочь: Салманова Юлия Витальевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
26.10.1991
Дочь: Гоняева (Салманова) Анастасия Витальевна
Мать ребёнка: Салманова (Журавлева) Вера Дмитриевна
Лаша, Гродненский район, Гродненская область
Смерть
Неизвестно