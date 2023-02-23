Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.02.1871

Сын: Иванов Никифор Степанович

Отец ребёнка: Иванов Степан Васильевич

Рождение ребёнка
02.12.1881

Дочь: Екатерина Степановна

Отец ребёнка: Иванов Степан Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Степан Васильевич

Смерть
Неизвестно
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