de Graham Isabella
Место рожденияScotland
Дата рожденияОколо 1275
Дата смертиПосле 1337
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1275
Отец: не указан
Мать: не указана
Scotland
Рождение ребёнка
1298
Дочь: De Graham Isabel
Отец ребёнка: De Graham John
Abercorn,,West Lothian,Scotland
Рождение ребёнка
1308
Дочь: Graham Agnes
Отец ребёнка: De Graham John
Abercorn, Scotland
Смерть
После 1337
Crichton, Scotland