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de Graham Isabella

Место рождения

Scotland

Дата рождения

Около 1275

Дата смерти

После 1337

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1275

Отец: не указан

Мать: не указана

Scotland
Рождение ребёнка
1298

Дочь: De Graham Isabel

Отец ребёнка: De Graham John

Abercorn,,West Lothian,Scotland
Рождение ребёнка
1308

Дочь: Graham Agnes

Отец ребёнка: De Graham John

Abercorn, Scotland
Смерть
После 1337
Crichton, Scotland