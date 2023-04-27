de Graham John — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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de Graham John

Место рождения

Abercorn, Scotland

Дата рождения

Около 1270

Дата смерти

25.04.1337

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1270

Отец: не указан

Мать: не указана

Abercorn, Scotland
Рождение ребёнка
1298

Дочь: De Graham Isabel

Мать ребёнка: De Graham Isabella

Abercorn,,West Lothian,Scotland
Рождение ребёнка
1308

Дочь: Graham Agnes

Мать ребёнка: De Graham Isabella

Abercorn, Scotland
Смерть
25.04.1337
Abercorn, Scotland
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