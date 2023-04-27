de Graham John
Место рожденияAbercorn, Scotland
Дата рожденияОколо 1270
Дата смерти25.04.1337
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1270
Отец: не указан
Мать: не указана
Abercorn, Scotland
Рождение ребёнка
1298
Дочь: De Graham Isabel
Мать ребёнка: De Graham Isabella
Abercorn,,West Lothian,Scotland
Рождение ребёнка
1308
Дочь: Graham Agnes
Мать ребёнка: De Graham Isabella
Abercorn, Scotland
Смерть
25.04.1337
Abercorn, Scotland