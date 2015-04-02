Буланчикова (Третьякова) Нина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.07.1934
Дата смерти02.04.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1934
Рождение ребёнка
Около 05.09.1958
Рождение ребёнка
02.08.1967
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.04.2015