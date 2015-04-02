Буланчикова (Третьякова) Нина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буланчикова (Третьякова) Нина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.07.1934

Дата смерти

02.04.2015

Пол

Женский

Отец

1893 г.р.

Мать

1896 г.р.

Муж

1934 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1934

Отец: Третьяков Михаил Анисимович

Мать: Третьякова Надежда Акимовна

Рождение ребёнка
Около 05.09.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Буланчиков Анатолий Сергеевич

Рождение ребёнка
02.08.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Буланчиков Анатолий Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Буланчиков Анатолий Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буланчиков Анатолий Сергеевич

Место жительства
Неизвестно
Омск, город Омск, Омская область
Смерть
02.04.2015
Омск, город Омск, Омская область