Попов Сергей Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПопов Сергей Павлович

Попов Сергей Павлович

Место рождения

Старый Курлак, Аннинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Попов Павел

Мать: не указана

Старый Курлак, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.07.1892

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Попова Дарья Григорьевна

Старый Курлак, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.12.1898

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Попова Дарья Григорьевна

Старый Курлак, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Работа или профессия
Неизвестно