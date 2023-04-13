Попов Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1867

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Старый Курлак, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Сергей Павлович

Мать ребёнка: не указана

Старый Курлак, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Торопцева Надежда Павловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щетинина Марфа Павловна

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно