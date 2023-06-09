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Janson Hans

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.04.1894 ст.

Дата смерти

1972

Пол

Мужской

Отец

1862 г.р.

Мать

1865 г.р.

Жена

1896 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1894 ст.

Отец: Janson Mihkel

Мать: Janson Madli

Бракосочетание
10.02.1923

Жена: Janson Sinaida

Пярну, Pärnu linn, Pärnu maakond
Рождение ребёнка
1923

Сын: Janson Endel

Мать ребёнка: Janson Sinaida

Рождение ребёнка
27.01.1925

Дочь: Agrelin Aino

Мать ребёнка: Janson Sinaida

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Rosén Evi

Мать ребёнка: Janson Sinaida

Смерть
1972