Janson Hans
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.04.1894 ст.
Дата смерти1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1894 ст.
Отец: Janson Mihkel
Мать: Janson Madli
Бракосочетание
10.02.1923
Жена: Janson Sinaida
Пярну, Pärnu linn, Pärnu maakond
Рождение ребёнка
1923
Сын: Janson Endel
Мать ребёнка: Janson Sinaida
Рождение ребёнка
27.01.1925
Дочь: Agrelin Aino
Мать ребёнка: Janson Sinaida
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Rosén Evi
Мать ребёнка: Janson Sinaida
Смерть
1972