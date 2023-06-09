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Janson (Kirikal) Sinaida

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.10.1896

Дата смерти

12.03.1986

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1894 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.02.1923

Муж: Janson Hans

Пярну, Pärnu linn, Pärnu maakond
Рождение ребёнка
1923

Сын: Janson Endel

Отец ребёнка: Janson Hans

Рождение ребёнка
27.01.1925

Дочь: Agrelin Aino

Отец ребёнка: Janson Hans

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Rosén Evi

Отец ребёнка: Janson Hans

Смерть
12.03.1986
Norrkõping, Rootsi (Швеция)