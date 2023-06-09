Janson (Kirikal) Sinaida
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.10.1896
Дата смерти12.03.1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.02.1923
Муж: Janson Hans
Пярну, Pärnu linn, Pärnu maakond
Рождение ребёнка
1923
Сын: Janson Endel
Отец ребёнка: Janson Hans
Рождение ребёнка
27.01.1925
Дочь: Agrelin Aino
Отец ребёнка: Janson Hans
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Rosén Evi
Отец ребёнка: Janson Hans
Смерть
12.03.1986
Norrkõping, Rootsi (Швеция)