Азаренков Алексей Васильевич
Место рождениягород Нелидово Тверской области
Дата рождения02.04.1977
ПолМужской
ОтецНе указан
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1977
Отец: не указан
Мать: Азаренкова Галина
Бракосочетание
08.06.2002
Рождение ребёнка
22.05.2003
Сын: Азаренков Егор Алексеевич
Мать ребёнка: Азаренкова (Коржаева) Светлана Викторовна
Рождение ребёнка
09.09.2012
Сын: Азаренков Арсений Алексеевич
Мать ребёнка: Азаренкова (Коржаева) Светлана Викторовна