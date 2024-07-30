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Азаренков Алексей Васильевич

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Место рождения

город Нелидово Тверской области

Дата рождения

02.04.1977

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1977

Отец: не указан

Мать: Азаренкова Галина

Бракосочетание
08.06.2002

Жена: Азаренкова (Коржаева) Светлана Викторовна

Рождение ребёнка
22.05.2003

Сын: Азаренков Егор Алексеевич

Мать ребёнка: Азаренкова (Коржаева) Светлана Викторовна

Рождение ребёнка
09.09.2012

Сын: Азаренков Арсений Алексеевич

Мать ребёнка: Азаренкова (Коржаева) Светлана Викторовна

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