Азаренкова (Коржаева) Светлана Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАзаренкова (Коржаева) Светлана Викторовна

Азаренкова (Коржаева) Светлана Викторовна

avatar

Место рождения

деревня Иоткино Нелидовского района Тверской области

Дата рождения

20.12.1978

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1978

Отец: Коржаев Виктор Ефимович

Мать: Коржаева (Дяденкова) Валентина Ивановна

Бракосочетание
08.06.2002

Муж: Азаренков Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
22.05.2003

Сын: Азаренков Егор Алексеевич

Отец ребёнка: Азаренков Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
09.09.2012

Сын: Азаренков Арсений Алексеевич

Отец ребёнка: Азаренков Алексей Васильевич

Мы используем куки для улучшения работы сайта.