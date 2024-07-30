Азаренкова (Коржаева) Светлана Викторовна
Место рождениядеревня Иоткино Нелидовского района Тверской области
Дата рождения20.12.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1978
Бракосочетание
08.06.2002
Рождение ребёнка
22.05.2003
Сын: Азаренков Егор Алексеевич
Отец ребёнка: Азаренков Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
09.09.2012
Сын: Азаренков Арсений Алексеевич
Отец ребёнка: Азаренков Алексей Васильевич