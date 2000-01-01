Вшивцов Осип Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВшивцов Осип Фёдорович

Вшивцов Осип Фёдорович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1728

Дата смерти

После 1748

Пол

Мужской

Отец

1692 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: Вшивцов Фёдор Яковлевич

Мать: не указана

Смерть
После 1748
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close