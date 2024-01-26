(Платова) Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МужНе указан
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Ермолаева Евгения
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Любовь
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: не указан