(Платова) Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Платова) Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Муж

Не указан

Дети

1923 г.р.
Скрыто настройками приватности
1930 г.р.

Добавил:

РЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Ермолаева Евгения

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Любовь

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: не указан

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